Мер Києва та легенда світового боксу Віталій Кличко у себе в соцмережах прокоментував ранковий вибух на Кримському мосту.
"Кримський міст таки втомився", – написав Кличко у Instagram.
Колишній український тенісист Сергій Стаховський також дотепно відреагував на славнозвісну подію.
"Може статика? Рух тектонічних плит?", - написав Стаховський у Twitter.
Раніше дружина українського боксера Олександра Усика Катерина прокоментувала вибух на Кримському мосту.
Вибухи на Кримському мосту сьогодні - що трапилося
Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту трапилася велика пожежа.
В РФ заявили, що на Кримському мосту після підриву вантажної машини загорівся залізничний потяг з паливом.
Росіяни вже влаштували істерику в мережі через вибух на Кримському мосту, вони вимагають, аби Кремль застосував ядерну зброю.
Українці створили безліч мемів на тему підриву Кримського моста.