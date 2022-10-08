Віталій Кличко і Сергій Стаховський дотепно прокоментували славнозвісну подію.

Мер Києва та легенда світового боксу Віталій Кличко у себе в соцмережах прокоментував ранковий вибух на Кримському мосту.

"Кримський міст таки втомився", – написав Кличко у Instagram.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський також дотепно відреагував на славнозвісну подію.

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"Може статика? Рух тектонічних плит?", - написав Стаховський у Twitter.

Раніше дружина українського боксера Олександра Усика Катерина прокоментувала вибух на Кримському мосту.

Вибухи на Кримському мосту сьогодні - що трапилося

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту трапилася велика пожежа.

В РФ заявили, що на Кримському мосту після підриву вантажної машини загорівся залізничний потяг з паливом.

Росіяни вже влаштували істерику в мережі через вибух на Кримському мосту, вони вимагають, аби Кремль застосував ядерну зброю.

Українці створили безліч мемів на тему підриву Кримського моста.

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