Професійні тенісисти прикрасили своє весілля красивими фігурками.

Перша ракетка України Еліна Світоліна виходить заміж. 16 липня - день весілля 26-річної одеситки та французького тенісиста Гаеля Монфіса, котрий напередодні анонсував укладення шлюбу.

Наречений українки продемонстрував в Instagram перші світлини з урочистої події.

34-річний Монфіс, який посідає 19-у позицію у світовому тенісному рейтингу ATP, оприлюднив у соцмережі кадри лялькових копій молодят в образі супергероїв. Француз також показав дерев'яні кубики зі словом Love та підписом "Містер і місіс Монфіс" з датою 16 липня 2021 року.

"Великий день", - надрукував текст поруч зі знімками Монфіс.

Світоліна і Монфіс: історія відносин

Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім відновили відносини.

У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.

Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.

Також Світоліна розповіла, чи змінить прізвище після вступу в шлюб.

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Автор: Артем Будрін