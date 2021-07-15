Еліна Світоліна і Гаель Монфіс незабаром зв'яжуть себе узами шлюбу.

Французький тенісист Гаель Монфіс анонсував весілля з українкою Еліною Світоліною.

Монфіс, який зробив пропозицію найкращій тенісистці України ще в квітні, на своїй сторінці в Instagram опублікував спільне фото зі Світоліною.

При цьому француз написав: "Останній день в ролі моєї нареченої".

Судячи з усього, весілля Світоліної та Монфіса заплановане на 16 липня. Пара офіційно не оголошувала дату.

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Світоліна і Монфіс: історія відносин

Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім відновили відносини.

У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.

Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.

Також Світоліна розповіла, чи змінить прізвище після вступу в шлюб.

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Автор: Антон Дудар