Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / фото instagram.com/g.e.m.s.life
Французький тенісист Гаель Монфіс анонсував весілля з українкою Еліною Світоліною.
Монфіс, який зробив пропозицію найкращій тенісистці України ще в квітні, на своїй сторінці в Instagram опублікував спільне фото зі Світоліною.
При цьому француз написав: "Останній день в ролі моєї нареченої".
Судячи з усього, весілля Світоліної та Монфіса заплановане на 16 липня. Пара офіційно не оголошувала дату.
instagram.com/iamgaelmonfils
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Світоліна і Монфіс: історія відносин
- Пара офіційно оголосила про свої стосунки під час Australian Open-2019. Влітку того ж року вони розлучилися, але потім відновили відносини.
- У лютому 2021 року Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили зробити паузу у відносинах, але незабаром вони возз'єдналися, і француз зробив українці пропозицію.
- Називалася вартість каблучки для заручин Світоліної.
- Також Світоліна розповіла, чи змінить прізвище після вступу в шлюб.
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