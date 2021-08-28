28 серпня на Паралімпійських іграх у Токіо збірна України завоювала 12 нагород: 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові.
Всі золоті медалі були здобуті в плаванні.
Спершу золото виграли Євген Богодайко і Максим Крипак - на стометрівках брасом і вільним стилем відповідно. Крипак ще й встановив світовий рекорд.
А слідом золоті нагороди завоювали Михайло Сербін (100 метрів на спині), Денис Дубров (200 метрів в комплексі) і Єлизавета Мерешко (200 метрів в комплексі). Вона стала дворазовою чемпіонкою Паралімпіади в Токіо.
Срібло виграли плавець Віктор Смирнов (100 метрів на спині), Роман Данилюк (у штовханні ядра), Ірина Гусєва (дзюдо, вагова категорія 63 кг) і Наталія Морквич (фехтування на рапірах).
Бронзові медалі в активі у дзюдоїста Руфата Магомедова (вагова категорія 73 кг), а також у представників настільного тенісу Івана Мая та Максима Нестеренка.
Урожайний день дозволив Україні увірватися до топ-5 медального заліку Паралімпіади. У нашої збірної 8 золотих медалей, 17 срібних і 9 бронзових.
Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.
- Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).
- Паралімпійські ігри: підсумки третього дня змагань для України.