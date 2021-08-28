Українська збірна за день завоювала 12 медалей.

28 серпня на Паралімпійських іграх у Токіо збірна України завоювала 12 нагород: 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові.

Всі золоті медалі були здобуті в плаванні.

Спершу золото виграли Євген Богодайко і Максим Крипак - на стометрівках брасом і вільним стилем відповідно. Крипак ще й встановив світовий рекорд.

А слідом золоті нагороди завоювали Михайло Сербін (100 метрів на спині), Денис Дубров (200 метрів в комплексі) і Єлизавета Мерешко (200 метрів в комплексі). Вона стала дворазовою чемпіонкою Паралімпіади в Токіо.

Срібло виграли плавець Віктор Смирнов (100 метрів на спині), Роман Данилюк (у штовханні ядра), Ірина Гусєва (дзюдо, вагова категорія 63 кг) і Наталія Морквич (фехтування на рапірах).

Бронзові медалі в активі у дзюдоїста Руфата Магомедова (вагова категорія 73 кг), а також у представників настільного тенісу Івана Мая та Максима Нестеренка.

Урожайний день дозволив Україні увірватися до топ-5 медального заліку Паралімпіади. У нашої збірної 8 золотих медалей, 17 срібних і 9 бронзових.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки третього дня змагань для України.

Автор: Антон Дудар