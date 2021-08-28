Михайло Сербін, Денис Дубров і Єлизавета Мерешко вивели Україну в топ-5 медального заліку.

Збірна України 28 серпня завоювала ще три золоті медалі на Паралімпійських іграх в Токіо.

Михайло Сербін завоював золоту нагороду в плаванні на дистанції 100 метрів на спині.

У цьому ж запливі срібло виграв українець Віктор Смирнов.

Ще один український плавець Денис Дубров став найкращим на дистанції 200 метрів комплексом. Він випередив двох представників Китаю.

Також золоту нагороду виграла Єлизавета Мерешко - на дистанції 200 метрів комплексом. Для неї це вже друге золото на Паралімпіаді в Токіо.

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Таким чином, збірна України 28 серпня завоювала вже п'ять золотих медалей - всі в плаванні.

Це дозволило українській збірній увірватися в топ-5 медального заліку Паралімпіади.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

На цей час в активі нашої збірної 8 золотих, 16 срібних і 9 бронзових нагород. У медальному заліку Україна піднялася на п'яте місце.

Автор: Антон Дудар