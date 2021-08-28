Євген Богодайко та Максим Крипак стали найкращими на дистанції 100 метрів.

Скарбничка збірної України на Паралімпійських іграх у Токіо поповнилася ще двома золотими медалями.

Їх завоювали плавці Євген Богодайко та Максим Крипак.

Богодайко став чемпіоном Паралімпійських ігор на дистанції 100 метрів брасом. У фінальному запливі він проявив характер, зумівши вирвати перемогу. Українець показав результат 01:20.13.

Богодайко в боротьбі за золоту медаль випередив Нельсона Кріспіна Корзо з Колумбії і австралійця Меттью Леві.

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Крипак переміг у запливі на стометрівці вільним стилем. При цьому 25-річний українець встановив світовий рекорд. Його результат - 50.64 секунди.

Другим у цій дисципліні став австралієць Роуен Кросерс, а бронзовим призером - Стефано Раймонді з Італії.

Для України це вже четверта і п'ята золоті медалі відповідно.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

На цей час в активі нашої збірної 5 золотих, 14 срібних і 9 бронзових нагород. У медальному заліку Україна йде восьмою.

Автор: Антон Дудар