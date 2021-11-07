Новак Джокович знову б'є рекорди.

У суботу, 6 листопада, сербський тенісист Новак Джокович переміг представника Польщі Хуберта Хуркача в рамках півфіналу Мастерса в Парижі.

Ця перемога дозволила Джоковичу забезпечити собі першу позицію в рейтингу ATP за підсумками поточного сезону.

Таким чином, Новак Джокович всьоме завершить рік у статусі кращого тенісиста, це рекордний показник, повідомляє atptour.com. Раніше даний рекорд належав легендарному американському тенісистові Піту Сампрасу (6).

Читайте такожПадіння Світоліної, рекорд Костюк: як змінилися позиції українських тенісисток у новому рейтингу WTAВідзначимо, що одним з найвеличніших тенісистів в історії Роджеру Федереру і Рафаелю Надалю лише по 5 разів підкорювалося це досягнення.

У фіналі Мастерса в Парижі Новак Джокович зіграє проти росіянина Данила Медведєва, другого номера рейтингу ATP.

Нагадаємо, раніше Джоковичу підкорилося ще одне досягнення. Серб переміг у 418 матчах в одиночному розряді в статусі першої ракетки світу, що є найкращим показником за всю історію тенісу.

Новак Джокович: досягнення в кар'єрі

Джокович є рекордсменом за кількістю тижнів на першому рядку рейтингу ATP.

Серб виграв 20 турнірів Великого шолома в одиночному розряді, а також є дворазовим володарем "кар'єрного" Великого шолома в одиночному розряді.

Джокович - перший гравець в історії відкритої ери і Світового туру ATP, який виграв в одиночному розряді не тільки всі чотири турніри Великого шолома, але і всі дев'ять турнірів серії АТР Мастерс 1000 і Фінал Світового туру ATP.

П'ятиразовий переможець фіналу Світового туру ATP і 36 разів перемагав на турнірах серії АТР Мастерс 1000 в одиночному розряді.

Володар Кубка Девіса 2010 року у складі збірної Сербії.

Автор: Володимир Медяник