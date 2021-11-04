Новак Джокович перевершив досягнення легендарного Федерера.

Сербському тенісистові Новаку Джоковичу підкорилося неймовірне досягнення.

У вівторок, 2 листопада, іменитий серб на Мастерсі в Парижі в 1/16 фіналу переграв Мартона Фучовича і цей тріумф став рекордним для першої ракетки світу, повідомляє atptour.com.

Новак Джокович переміг у 418 матчах в одиночному розряді в статусі першої ракетки світу, що є найкращим показником за всю історію тенісу.

Читайте такожПадіння Світоліної, рекорд Костюк: як змінилися позиції українських тенісисток у новому рейтингу WTAПеремоги в статусі першої ракетки світу в АТР в одиночному розряді: Новак Джокович – 418, Роджер Федерер – 417, Джиммі Коннорс – 390, Іван Лендл – 366, Піт Сампрас – 422, Рафаель Надаль-250.

Відзначимо, що Джокович вийшов у чвертьфінал Мастерса в Парижі на відмові чоловіка української тенісистки Світоліної Гаеля Монфіса. В 1/4 серб зіграє проти Тейлора Фрітца.

Новак Джокович: досягнення в кар'єрі

Джокович є рекордсменом за кількістю тижнів на першому рядку рейтингу ATP.

Серб виграв 20 турнірів Великого шолома в одиночному розряді, а також є дворазовим володарем "кар'єрного" Великого шолома в одиночному розряді.

Джокович - перший гравець в історії відкритої ери і Світового туру ATP, який виграв в одиночному розряді не тільки всі чотири турніри Великого шолома, але і всі дев'ять турнірів серії АТР Мастерс 1000 і Фінал Світового туру ATP.

П'ятикратний переможець фіналу Світового туру ATP і 36 разів перемагав на турнірах серії АТР Мастерс 1000 в одиночному розряді.

Володар Кубка Девіса 2010 року у складі збірної Сербії.

Автор: Володимир Медяник