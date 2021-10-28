Найкращий клуб України зазнав четвертої поразки в турнірі.

Запорізький "Мотор" провів матч 6-го туру гандбольної Ліги чемпіонів. Український клуб в гостях грав проти німецького "Фленсбург-Хандевітта".

Матч завершився поразкою "Мотора" з рахунком 27:34.

"Фленсбург-Хандевітт "(Німеччина) - "Мотор" (Україна) - 34:27

"Мотор": Комок, В'юнник, Кубатко, Малашинскас, Пуховський, Денисов, Тільте, Моліна Косано, Козакевич, Донцов, Себетич, Горига, Бурзак, Касай, Васильєв, Бохан

Після цієї поразки "Мотор" опустився в зону вильоту - на сьоме місце в своїй групі. У запорожців лише дві перемоги в шести іграх.

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"Мотор" в Лізі чемпіонів: що потрібно знати

"Мотор" в дев'ятий раз у своїй історії виступає в Лізі чемпіонів ЄГФ.

У групі B, крім "Мотора", ще 7 клубів: португальський "Порту", угорський "Веспрем", польський "Віве Кельце", французький ПСЖ, іспанська "Барселона", румунське "Динамо" і німецький "Фленсбург".

У плей-оф з групи вийдуть шість найкращих команд.

Автор: Антон Дудар