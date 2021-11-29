Лікарі боролися за життя Борислава Бизу протягом двох тижнів.

Український каноїст, майстер спорту міжнародного класу, тренер з веслування Борислав Бизу помер у віці 24 років.

Про це у Facebook повідомляє Федерація каное України.

Лікарі боролися за життя спортсмена останні два тижні. 13 листопада у нього діагностували коронавірус, а вже в лікарні - сепсис.

Стан Бизу був стабільно важким. Врятувати його, на жаль, не вдалося.

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Прощання зі спортсменом відбудеться 1 грудня в Южному.

Борислав Бизу: що про нього відомо

Бизу - уродженець Южного.

На чемпіонатах Європи та світу серед молоді та юніорів Борислав виборов 10 медалей (3 золоті, 1 срібна та 6 бронзових). За кількістю медалей у цих вікових категоріях він обійшов навіть олімпійського чемпіона Юрія Чебана.

У 2016 році у Бизу діагностували системний червоний вовчак. Після цього він припинив виступи на високому міжнародному рівні.

Спортсмен періодично виступав на чемпіонатах України, а також став працювати тренером.

Автор: Антон Дудар