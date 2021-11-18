Денис Ковба не вийшов з реанімації.

Колишній футболіст "Зірки" і "Олександрії" Денис Ковба пішов з життя у віці 42 років.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу РПЛ "Крилья Совєтов".

Колишній гравець збірної Білорусі перебував у реанімації у складному стані з коронавірусною інфекцією.

"Футбольний клуб "Крилья Совєтов" приносить глибокі співчуття рідним і близьким Дениса Ковби. Ми тужимо разом з вами", - йдеться у заяві команди, за яку Денис провів 12 сезонів.

Денис Ковба: кар'єра

Ковба виступав на позиції півзахисника.

Він грав за "Зірку" з 1998 по 2000 роки, а за "Олександрію" - у 2012 році. Також він пограв за вітебський "Локомотив", російські "Крилья Совєтов" і "Хімки" та чеську "Спарту". Кар'єру завершив у 2012 році, після чого з 2018 року працював тренером у "Вітебську".

За збірну Білорусі він провів 35 матчів, забивши 2 голи.

Автор: Артем Будрін