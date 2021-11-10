Дмитро Яцко здобув перемогу / фото instagram.com/b1.mma
Український боєць змішаних єдиноборств Дмитро Яцко під час поєдинку турніру "Mad Cage" від промоушена B1 MMA спробував на смак кров суперника.
Свій неоднозначний вчинок він зробив у поєдинку проти ізраїльтянина Девіда Альмайо.
Після закінчення одного з раундів Яцко провів рукою по закривавленому тілу суперника, після чого злизав кров зі своєї долоні.
В Instagram промоушена B1 ММА у Яцко запитали: "Як на смак?", боєць відповів: "Бомбова".
У цьому бою 23-річний Яцко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Для нього це друга перемога в трьох боях.