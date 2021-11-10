Дмитро Яцко відзначився неоднозначним вчинком.

Український боєць змішаних єдиноборств Дмитро Яцко під час поєдинку турніру "Mad Cage" від промоушена B1 MMA спробував на смак кров суперника.

Свій неоднозначний вчинок він зробив у поєдинку проти ізраїльтянина Девіда Альмайо.

Після закінчення одного з раундів Яцко провів рукою по закривавленому тілу суперника, після чого злизав кров зі своєї долоні.

В Instagram промоушена B1 ММА у Яцко запитали: "Як на смак?", боєць відповів: "Бомбова".

У цьому бою 23-річний Яцко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Для нього це друга перемога в трьох боях.

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Автор: Антон Дудар