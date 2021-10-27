Екс-міністр Ігор Жданов озвучив вкрай неприємний прогноз.

Член Ради засновників WADA, екс-міністр молоді та спорту України Ігор Жданов прокоментував ситуацію зі звинуваченнями Всесвітнього антидопінгового агентства на адресу Національного антидопінгового центра України.

НАДЦУ звинуватили в організації тестування спортсменів на допінг за попереднім повідомленням.

На своїй сторінці в Facebook Жданов озвучив несприятливий прогноз для українського спорту:

"Швидше за все, WADA почне процес з питання відповідності України вимогам антидопінгового кодексу. Це наслідок грубого порушення антидопінгового законодавства керівництвом Національного антидопінгового центру. Це може призвести до відсторонення українських спортсменів від міжнародних змагань. Відставка керівництва НАДЦ навряд чи зможе погасити цей скандал".

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Також він назвав головне завдання української сторони прямо зараз:

"Головне завдання влади, і зокрема Міністерства молоді та спорту, не на словах, а реальними справами забезпечити реалізацію дієвої та ефективної антидопінгової політики, почати важкий, але необхідний діалог з WADA, прийняти нову редакцію відповідного міжнародним вимогам антидопінгового закону, який лежить вже кілька років під сукном в Міністерстві".

За словами Жданова, "українське питання", швидше за все, розглянуть на засіданні виконкому WADA 24 листопада.

Україну звинуватили в порушенні антидопінгових правил: подробиці

Всесвітнє антидопінгове агентство провело розслідування під назвою "Операція Геркулес", яке стартувало ще в 2019 році.

В ході вивчення матеріалів справи було виявлено, що НАДЦУ з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб, що є порушенням антидопінгових правил.

За підсумками розслідування WADA винесе вердикт щодо України.

Колишній президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул вважає, що Україні може загрожувати відсторонення спортсменів від міжнародних змагань.

Автор: Антон Дудар