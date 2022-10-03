Сестри Кіченок виграли свій перший спільний титул з 2018 року.

Сестри Надія і Людмила Кіченок завоювали трофей у парному розряді на турнірі серії WTA 250 в Таллінні.

У фінальному матчі, представниці України у важкій боротьбі зломили опір дуету Ніколь Меліхар ( США) / Лаура Зігемунд (Німеччина).

WTA 250 Таллінн. Фінал

Людмила Кіченок / Надія Кіченок - Ніколь Меліхар-Мартінес / Лаура Зігемунд – 7:5, 4:6, [10:7]

Матч тривав годину і 59 хвилин. Дуети обмінялися виграними сетами і вирішували долю трофея на матчбрейку. Українки змогли взяти чотири подачі суперниць і з першої спроби реалізувати матчбол.

Огляд матчу:

Під час закриття змагань Людмила і Надія подякували місцевих тенісних уболівальників за підтримку, а організаторів турніру і все місто Таллінн – за теплий прийом.

"Дякую всім, хто залишився на трибунах, щоб повболівати за нас. Для нас було задоволенням перебувати сьогодні на цьому корті. Спасибі моїй сестрі, ми давно не грали разом, так що було весело (сміється), спасибі. Вітаю дівчат з прекрасним тижнем, я сподіваюся, що ми ще зіграємо, що у вас ще буде шанс.

Спасибі місту Таллінну, директору турніру, ми отримали велике задоволення від виступу тут. Це відмінний турнір, ми сподіваємося, що і в наступному році тут зіграємо, тому що нам дійсно сподобалися ці змагання", - наводить слова Надії Кіченок btu.org.ua.

"Я приєднуюся до всього вищесказаного. Також хочу подякувати всім, хто працював над проведенням цього турніру. Спасибі болбоям, суддям, директору змагань, всьому персоналу. Спасибі вам за теплий прийом. Сподіваюся, що ми приїдемо наступного року", - сказала Людмила Кіченок.

Відзначимо, що ця перемога стала для Надії і Людмили Кіченок першою спільною перемогою в поточному сезоні в парному розряді. Раніше в 2022 році Людмила виграла два парних титули (Бірмінгем і Цинциннаті) в дуеті з Оленою Остапенко.

Останній спільний титул українські тенісистки здобули в 2018 році на турнірі в Китаї. Загалом для сестер-українок цей трофей став четвертим, який вони вибороли разом. Ще по чотири кубки вони завоювали в парному розряді нарізно.

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