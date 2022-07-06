На шляху до 1/2 фіналу Остапенко і Кіченок здолали тандем Сюко Аояма і Чан Хао-Чин.

У Лондоні триває Wimbledon-2022 - третій у сезоні турнір серії "Великого шолома".

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з представницею Латвії Оленою Остапенко зуміли пробитися в півфінал турніру.

В 1/4 фіналу в Остапенко і Кіченок здолали восьмий сіяний тандем Сюко Аояма / Чан Хао-Чин (Японія / Тайвань).

Wimbledon-2022. 1/4 фіналу парного розряду

Людмила Кіченок / Олена Остапенко – Сюко Аояма / Чан Хао-Чин – 4:6, 6:1, 7:5

Матч тривав 2 години 4 хвилини. За цей час Кіченок і Остапенко чотири рази подали навиліт, тричі допустили подвійну помилку і реалізували п'ять з семи брейкпоінтів.

У наступному раунді на тандем Остапенко і Кіченок чекає зустріч проти олімпійських чемпіонок Барбори Крейчикової і Катерини Синякової з Чехії.

Варто відзначити, що Людмила і Олена пробилися до другого півфіналу поспіль на турнірах "Великого шолома". На Ролан Гаррос вони програли лише майбутнім чемпіонкам у півфіналі.

Додамо, що Людмила Кіченок – перша українська тенісистка за 16 років, що дійшла до півфіналу парного турніру на Wimbledon. Востаннє це траплялося в 2006 році. Тоді Тетяна Перебийніс і Юліана Федак зупинилися за крок від фіналу.

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