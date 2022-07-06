У Лондоні триває Wimbledon-2022 - третій у сезоні турнір серії "Великого шолома".
Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з представницею Латвії Оленою Остапенко зуміли пробитися в півфінал турніру.
В 1/4 фіналу в Остапенко і Кіченок здолали восьмий сіяний тандем Сюко Аояма / Чан Хао-Чин (Японія / Тайвань).
Wimbledon-2022. 1/4 фіналу парного розряду
Людмила Кіченок / Олена Остапенко – Сюко Аояма / Чан Хао-Чин – 4:6, 6:1, 7:5
Матч тривав 2 години 4 хвилини. За цей час Кіченок і Остапенко чотири рази подали навиліт, тричі допустили подвійну помилку і реалізували п'ять з семи брейкпоінтів.
У наступному раунді на тандем Остапенко і Кіченок чекає зустріч проти олімпійських чемпіонок Барбори Крейчикової і Катерини Синякової з Чехії.
Варто відзначити, що Людмила і Олена пробилися до другого півфіналу поспіль на турнірах "Великого шолома". На Ролан Гаррос вони програли лише майбутнім чемпіонкам у півфіналі.
Додамо, що Людмила Кіченок – перша українська тенісистка за 16 років, що дійшла до півфіналу парного турніру на Wimbledon. Востаннє це траплялося в 2006 році. Тоді Тетяна Перебийніс і Юліана Федак зупинилися за крок від фіналу.
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Wimbledon-2022: головне
- Турнір проходить на кортах з трав'яним покриттям. Змагання основної сітки пройдуть в Лондоні з 27 червня по 10 липня.
- Загальний призовий фонд змагань складе 28,99 мільйонів фунтів стерлінгів. Переможці турніру отримають по 2 млн фунтів, фіналісти - по 1,05 млн фунтів. Всі ці показники є рекордними для Wimbledon.
- Організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.
- Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.
- Чинними переможцями турніру є серб Новак Джокович серед чоловіків і австралійка Ешлі Барті серед жінок. Остання оголосила про завершення кар'єри.