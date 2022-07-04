Людмила Кіченок і Олена Остапенко здолали пару Херрієт Дарт і Хезер Уотсон

У Лондоні триває Wimbledon-2022 - третій у сезоні турнір серії "Великого шолома".

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з представницею Латвії Оленою Остапенко зуміли пробитися в 1/4 фіналу турніру.

У рамках третього кола представниця України в дуеті з Оленою Остапенко з Латвії обіграли британський тандем Херрієт Дарт / Хезер Уотсон.

Wimbledon-2022. Третє коло парного розряду

Людмила Кіченок / Альона Остапенко – Херрієт Дарт / Хезер Уотсон – 5:7, 6:4, 6:2

Поєдинок тривав дві години і 16 хвилин. За всю гру Кіченок і Остапенко реалізували шість з 18 брейкпоінтів і зробили дев'ять подвійних помилок.

Таким чином, Кіченок і Остапенко продовжили переможну серію, цього року на траві вони ще не програвали.

В рамках 1/4 фіналу Кіченок і Остапенко зійдуться з дуетом азіаток – Сюко Аоямою (Японія) і Хао-Чин Чань (Тайвань). Поєдинок запланований на 5 липня.

Це третій з турнірів "Великого шолома", в рамках якого Людмила дійшла як мінімум до 1/4 фіналу. Раніше це їй вдавалося на US Open і двічі на Ролан Гаррос.

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