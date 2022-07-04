У Лондоні триває Wimbledon-2022 - третій у сезоні турнір серії "Великого шолома".
Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з представницею Латвії Оленою Остапенко зуміли пробитися в 1/4 фіналу турніру.
У рамках третього кола представниця України в дуеті з Оленою Остапенко з Латвії обіграли британський тандем Херрієт Дарт / Хезер Уотсон.
Wimbledon-2022. Третє коло парного розряду
Людмила Кіченок / Альона Остапенко – Херрієт Дарт / Хезер Уотсон – 5:7, 6:4, 6:2
Поєдинок тривав дві години і 16 хвилин. За всю гру Кіченок і Остапенко реалізували шість з 18 брейкпоінтів і зробили дев'ять подвійних помилок.
Таким чином, Кіченок і Остапенко продовжили переможну серію, цього року на траві вони ще не програвали.
В рамках 1/4 фіналу Кіченок і Остапенко зійдуться з дуетом азіаток – Сюко Аоямою (Японія) і Хао-Чин Чань (Тайвань). Поєдинок запланований на 5 липня.
Це третій з турнірів "Великого шолома", в рамках якого Людмила дійшла як мінімум до 1/4 фіналу. Раніше це їй вдавалося на US Open і двічі на Ролан Гаррос.
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Wimbledon-2022: головне
- Турнір проходить на кортах з трав'яним покриттям. Змагання основної сітки пройдуть в Лондоні з 27 червня по 10 липня.
- Загальний призовий фонд змагань складе 28,99 мільйонів фунтів стерлінгів. Переможці турніру отримають по 2 млн фунтів, фіналісти - по 1,05 млн фунтів. Всі ці показники є рекордними для Wimbledon.
- Організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.
- Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.
- Чинними переможцями турніру є серб Новак Джокович серед чоловіків і австралійка Ешлі Барті серед жінок. Остання оголосила про завершення кар'єри.