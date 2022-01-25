Наші спортсмени успішно виступили на турнірі "Paris Open".

У Парижі завершився турнір з карате Paris Open 2022, на якому українські каратисти завоювали друге загальнокомандне місце.

Всього змагалось 464 атлети із 52 країн світу, в тому числі 21 український каратист, повідомляється на сторінці Української Федерації Карате у Фейсбук.

Загалом українським каратистам вдалося вибороти чотири медалі: здобутком наших спортсменів стали "золото", "срібло" та дві "бронзи".

Золото завоювала Анжеліка Терлюга з Одеси у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Срібло у ваговій категорії до 50 кілограмів здобула Юлія Палашевська.

Бронза дісталася Аніті Сєрьогіній (61кг) та Олегу Пащенку.

Також непризові місця зайняли Філіпов Нікіта (5 місце), Масло Катерина (7 місце) та Бондар Єлизавета (7 місце).

За результататми змагань очолили рейтингову таблицю господарі змагань - французи (31 медаль).

Також зазначається, що Paris Open втратив статус прем'єр-ліги та не включений в календар WKF у 2022 році, конкуренція на татамі була висока - оцінити свої сили приїхали чинні лідери рейтингів та призери Олімпійських ігор.

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