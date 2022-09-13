У наступному колі Леся Цуренко зустрінеться з кривдницею Марти Костюк.

У вівторок, 13 вересня, українська тенісистка Леся Цуренко в рамках першого кола турніру серії WTA 250 в словенському Порторожі грала проти Габріели Русе з Румунії.

Матч завершився перемогою представниці України.

WTA Slovenia Open, 1/16 фіналу

Леся Цуренко (Україна) – Габріела Русе (Румунія) – 6:1, 4:6, 6:4

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Тенісистки провели на корті близько трьох годин. За цей час українка допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 7 з 18 брейк-пойнтів.

Українська тенісистка здобула другу перемогу в матчах проти румунки. У минулому році Цуренко обіграла Русе на грунтовому турнірі WTA 250 в Клуж-Напоці.

У наступному колі Цуренко зустрінеться з росіянкою Катериною Александровою, яка в першому раунді турніру вибила іншу українську тенісистку – Марту Костюк.

Додамо, що Цуренко виграла у всіх трьох попередніх зустрічах з Александровою. У попередньому сезоні тенісистки грали один проти одного в Лінці.

Поєдинок Цуренко і Александрової запланований на 14 вересня.

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