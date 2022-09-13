У вівторок, 13 вересня, українська тенісистка Леся Цуренко в рамках першого кола турніру серії WTA 250 в словенському Порторожі грала проти Габріели Русе з Румунії.
Матч завершився перемогою представниці України.
WTA Slovenia Open, 1/16 фіналу
Леся Цуренко (Україна) – Габріела Русе (Румунія) – 6:1, 4:6, 6:4
Тенісистки провели на корті близько трьох годин. За цей час українка допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 7 з 18 брейк-пойнтів.
Українська тенісистка здобула другу перемогу в матчах проти румунки. У минулому році Цуренко обіграла Русе на грунтовому турнірі WTA 250 в Клуж-Напоці.
У наступному колі Цуренко зустрінеться з росіянкою Катериною Александровою, яка в першому раунді турніру вибила іншу українську тенісистку – Марту Костюк.
Додамо, що Цуренко виграла у всіх трьох попередніх зустрічах з Александровою. У попередньому сезоні тенісистки грали один проти одного в Лінці.
Поєдинок Цуренко і Александрової запланований на 14 вересня.