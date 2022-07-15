Леся Цуренко покинула турнір WTA в Будапешті на стадії 1/4 фіналу.

Досвідчена українська тенісистка Леся Цуренко достроково завершила боротьбу в рамках ґрунтового турніру WTA 250 в Будапешті.

У другому сеті поєдинку 1/4 фіналу проти представниці Казахстану Юлії Путінцевої за рахунку 0:2 33-річна українка відмовилася від продовження боротьби через проблеми з ліктем правої руки.

Будапешт. 1/4 фіналу

Леся Цуренко (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан) – 0:6, 0:2 (відмова)

Таким чином, до півфіналу турніру пробилася Юлія Путінцева, яка в наступному раунді зіграє проти переможниці матчу між Ван Сіюй і Олександрою Круніч.

Для Цуренко це був другий чвертьфінал у сезоні. У червні Леся дійшла до цієї стадії в Істборні і знялася перед матчем через проблеми з ліктем.

Наступного тижня Леся Цуренко заявлена на грунтовий турнір WTA 250 в Гамбурзі.

Нагадаємо, раніше перша ракетка України Ангеліна Калініна також достроково покинула турнір WTA в Будапешті, отримавши травму в поєдинку першого кола проти чеської тенісистки Катерини Синякової.

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