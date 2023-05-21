Ангеліна Калініна стала першою українською тенісисткою за п’ять років, яка вийшла до фіналу турніру WTA 1000.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№47 WTA) програла Олені Рибакіній (№6 WTA) з Казахстану у фіналі турніру WTA 1000 в Римі.

Калініна у першому сеті поступилася з рахунком 4:6. Перший гейм другого сету вона також програла, а потім викликала лікаря на корт. Як виявилося, у Ангеліни травма лівої ноги. Через це вона знялася з матчу - Рибакіній присудили перемогу. Для Калініної це був перший фінал турніру WTA 1000 в кар’єрі.

Ангеліна стала першою українською тенісисткою за п’ять років, яка вийшла до фіналу турніру WTA 1000. Востаннє це вдавалося Еліні Світоліній.

Відео дня

Ангеліна Калініна (Україна) - Олена Рибакіна (Казахстан) - 4:6, 0:1 (відмова)

Додамо, що у півфіналі турніру в Римі Ангеліна перемогла росіянку Вероніку Кудерметову. Українка принципово після поєдинку не потисла руку представниці РФ.

Додамо, що 26-річна Калініна після турніру в Римі стане першою ракеткою України.

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