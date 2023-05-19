Калініна не потиснула руку представниці країни-терориста

У п’ятницю, 19 травня, українська тенісистка Ангеліна Калініна пройшла у фінал престижного турніру WTA 1000, що відбувається на кортах Риму. Вона перемогла представницю Росії Вероніку Кудерметову.

Матч тривав 2 години та 55 хвилин. Він складався відразу з трьох сетів.

У першій партії перемогу здобула українка з рахунком 7:5. У другому сеті вона вела в рахунку 5:3, однак програла відразу 16 очок поспіль. У підсумку росіянка змогли "забрати" цю партію (7:5).

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Третій сет Калініна розпочала впевнено, вигравши чотири гейми поспіль. У підсумку, Ангеліна довела матч до перемоги.

WTA 1000

Рим, Італія. Ґрунт

1/2 фіналу

Ангеліна Калініна (Україна) – Вероніка Кудерметова 7:5, 5:7, 6:2

26-річна Калініна вперше у своїй кар’єрі вийшла у фінал такого рівня. Відзначимо, що наразі вона розташувалася на 47-му місці рейтингу WTA, у той час як Кудерметова посідає 12 позицію. Наразі Ангеліна є другою ракеткою України, однак після турніру в Римі вона обжене Марту Костюк (WTA 42).

Другий півфінал ще не був проведений. У ньому зустрінуться дует Єлєн: тенісистки з казахським паспортом Рибакіної та латвійки Остапенко. Вони визначать між собою, хто зустрінеться з українкою у фінальному матчі, котрий запланований на неділю, 21 квітня.

Відзначимо, що Калініна вдруге на турнірі у Римі обіграла росіянку. У матчі другого кола вона розгромила Блінкову. Додамо, що в обох випадках Ангеліна не потиснула руку суперницям, на чому наполягає регламент.

Нагадаємо, що загалом Україну на турнірі WTA 1000 у Римі представляли п’ять тенісисток. Даяна Ястремська та Еліна Світоліна вилетіли у першому колі основної сітки (1/64 фіналу), а Марта Костюк та Леся Цуренко покинули турнір на етапі третього раунду (1/16 фіналу).

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