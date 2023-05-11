Калініна не залишила росіянці практично жодного шансу.

Друга ракетка України Ангеліна Калініна вдало стартувала на турнірі WTA 1000 у Римі. У другому колі турніру вона розгромила тенісистку з Росії Анну Блінкову.

За два сети Калініна віддала представниці країни-терориста всього чотири гейми. Українка жодного разу не програла на своїй подачі, водночас врятувши відразу сім брейкпоінтів.

Загалом матч тривав одну годину 26 хвилин.

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Дівчата між собою зустрічалися всьоме. Українка здобула другу перемогу над Блінковою, котра стала також другою поспіль в їхніх особистих протистояннях.

WTA 1000

Рим, Італія. Ґрунт

1/32 фіналу

Ангеліна Калініна (Україна) – Анна Блінкова 6:2, 6:2

Наступною суперницею Калініної стане переможець пари, у якій зійдуться американка Софія Кенін (№ 134 WTA) та білоруска Аріна Сабаленко (№ 2 WTA).

Нагадаємо, що Калініна наразі посідає 47-ме місце у світовому жіночому рейтингу.

Відзначимо, що дві українки вилетіли із турніру WTA 1000 у Римі ще на першій стадії. Ястремська зустрічалася з росіянкою і поступилася їй, а Світоліна програла у дуелі проти Цуренко.

Завтра, 12 травня, на турнірі стартує перша ракетка України Марта Костюк, котра зіграє проти американки Клер Лю. Також кількома годинами пізніше Леся Цуренко зійдеться у дуелі проти також представниці США Бернарди Пера.

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