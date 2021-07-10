Даяна Ястремська покинула турнір у Гамбурзі.

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка була виправдана у справі про допінг, не змогла вийти у фінал на турнірі в Гамбурзі.

У півфінальному матчі Ястремська поступилася представниці Румунії Олені Рузе, яка займає 198-е місце в світовому рейтингу.

Ястремська виграла першу партію, але не змогла втримати свою перевагу. Вона крупно програла в другому сеті, а потім в більш наполегливій боротьбі віддала третій.

Матч тривав майже дві години. Підсумковий рахунок - 6:2, 1:6, 4:6.

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Відзначимо, що для Ястремської турнір в Гамбурзі був першим після повернення на корт.

Даяна Ястремська: позитивна допінг-проба

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Автор: Антон Дудар