Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка була виправдана у справі про допінг, не змогла вийти у фінал на турнірі в Гамбурзі.
У півфінальному матчі Ястремська поступилася представниці Румунії Олені Рузе, яка займає 198-е місце в світовому рейтингу.
Ястремська виграла першу партію, але не змогла втримати свою перевагу. Вона крупно програла в другому сеті, а потім в більш наполегливій боротьбі віддала третій.
Матч тривав майже дві години. Підсумковий рахунок - 6:2, 1:6, 4:6.
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Відзначимо, що для Ястремської турнір в Гамбурзі був першим після повернення на корт.
Даяна Ястремська: позитивна допінг-проба
- Про позитивну допінг-пробу Ястремської стало відомо 7 січня. У пробі українки від 24 листопада 2020 року було виявлено заборонену речовину - метаболіти местеролону.
- З 7 січня вона тимчасово була відсторонена від участі в змаганнях.
- Ястремська відразу заявила, що не приймала заборонені речовини. За її словами, речовина могла потрапити в організм випадково.
- Даяна подавала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS), але отримала відмову.
- Після цього вже ITF не задовольнив клопотання Ястремської з проханням скасувати її тимчасову дискваліфікацію.
- Тенісистка спростувала фейкову новину про потрапляння допінгу в її організм шляхом сексу.
- 22 липня Міжнародний незалежний трибунал зняв з Ястремської звинувачення в умисному вживанні допінгу.
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