Марта Костюк продовжує боротьбу на турнірі в США.

Українська тенісистка Марта Костюк успішно подолала стадію 1/8 фіналу на турнірі в Чикаго з призовим фондом 235 тисяч доларів.

Костюк, яка є 56-ю ракеткою світу, обіграла естонку Кайю Канепі (№69 у рейтингу WTA).

Матч тривав 1 годину і 33 хвилини, Костюк здобула перемогу з рахунком 6:2, 6:3.

У чвертьфіналі суперницею українки стане росіянка Варвара Грачова (№88 у світовому рейтингу).

Нагадаємо, що українка Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі в Чикаго, подолавши перший раунд.

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Автор: Антон Дудар