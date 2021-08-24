Українська тенісистка пройшла далі на відмові суперниці.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пройшла до другого кола на турнірі в американському Чикаго з призовим фондом 232 тисячі доларів.

На старті турніру Світоліна зустрічалася з Кларою Блюрель з Франції.

Українка пройшла далі після відмови суперниці.

У першому сеті Світоліна поступилася з рахунком 5:7, потім виграла 6:1, а в третій партії вела з рахунком 2:0, коли Блюрель не змогла продовжувати матч.

У другому колі Світоліна зіграє з ще однією француженкою Фіоною Ферро (№80 в рейтингу WTA).

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Відзначимо, що на турнірі в Чикаго українка посіяна під першим номером. Вона отримала "wild card" від організаторів для участі в турнірі.

Раніше до другого кола турніру в Чикаго пробилася ще одна українка Марта Костюк.

Відеоогляд матчу Світоліної проти Блюрель опублікував YouTube-канал WTA.

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Автор: Антон Дудар