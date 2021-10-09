Марта Костюк не змогла пробитися до третього кола.

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла подолати друге коло на престижному турнірі в Індіан-Веллсі.

У другому колі Костюк, яка є 58-ю ракеткою світу, поступилася колишній першій ракетці світу Сімоні Халеп, яка зараз займає 17-е місце в світовому рейтингу.

Суперниці провели на корті 1 годину 34 хвилини. Костюк програла румунці у двох сетах - 6:7, 1:6.

Українка зазнала поразки у своєму сьомому матчі з восьми проти суперниць з топ-20 рейтингу WTA.

Раніше Марта Костюк змогла пройти у другий етап, обігравши Чжан Шуай з Китаю - 6:3, 1:6, 6:2.

YouTube-канал WTA опублікував огляд матчу.

Читайте такожУкраїнська тенісистка Ястремська пробилася до іншого кола престижного турніру в США

Індіан-Уеллс: результати українок

В одиночній сітці на турнірі від України стартували п'ять тенісисток.

Костюк вибула у другому колі. Водночас Катерина Козлова в першому раунді програла росіянці Людмилі Самсоновій (4:6, 6:7), а Ангеліна Калініна на старті поступилася американці Шелбі Роджерс (6:7, 2:6).

Даяна Ястремська обіграла француженку Ельзу Жакмо і пробилася в 1/32 фіналу.

Еліна Світоліна стартувала з другого кола і пройшла далі.

Автор: Антон Дудар