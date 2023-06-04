Матч за титул складався з двох сетів.

Українська тенісистка Катаріна Завацька у неділю, 4 червня, здобула трофей на 60-тисячнику у Брешії. Вона перемогла представницю країни-териростки Юлію Готовко.

Матч тривав одну годину та 20 хвилин. Суперниці обмежилися двома сетами.

Українка перемогла з рахунком 2:0. Білоруска за дві партії змогла забрати в Завацької шість геймів. Це була перша зустріч тенісисток.

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Відзначимо, що Завацька перед турніром перебувала на 218-й сходинці в рейтингу WTA, а Головко розташовувалася на 263-й позиції. Завдяки здобутому титулу українка підніметься у другу сотню найсильніших тенісисток планети.

ITF W60. Ґрунт

Брешія, Італія

Фінал

Юлія Готовко – Катаріна Завацька (Україна) 4:6, 2:6

Завацька здобула перший свій трофей з 2019-го року. Тоді вона перемогла на стотисячнику у французькому Контрексвілі. Також це дебютний для українки титул на змагання рівня ITF W60. Загалом вона завоювала сім трофеїв у своїй професіональній кар’єрі.

Відзначимо, що 23-річна Катаріна є уродженкою Луцька. Її найвищою позицією у рейтингу WTA було 103 місце (станом на 3 лютого 2020-го року).

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