Даяна Ястремська (№146 WTA) вийшла сенсаційно до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Дубаї.
21-річна українка, яка стартувала у кваліфікації, перемогла чешку Барбору Крейчикову (№3 WTA).
Дубай. Друге коло
Даяна Ястремська (Україна) - Барбора Крейчикова (Чехія) - 6:3, 7:6(3)
Це була друга особиста зустріч тенісисток, Даяна відновила паритет. Для Ястремської це третя перемога у кар'єрі над суперницями з топ-5 світового рейтингу.
За право зіграти у півфіналі турніру в Дубаї Даяна побореться з іншою представницею Чехії Маркетою Вондроушовою (№38 WTA), котра стала срібною призеркою Олімпіади-2020 у Токіо.
Раніше престижний турнір в Дубаї покинула Еліна Світоліна, котра з двома антирекордами програла швейцарській тенісистці.
Даяна Ястремська: кар'єра
- Перспективна українка посідала найвище місце в рейтингу WTA за свою кар'єру у січні 2020 року - це була 21-а позиція. А ось у січні 2021 року Даяна здала позитивний допінг-тест і була відсторонена від виступів у спорті.
- Влітку 2021 Ястремська була виправдана і їй дозволили повернутися у великий теніс.
- Всього за свою кар'єру Даяна виграла три титули WTA та три титули ITF.