Даяна Ястремська розібралася з Барборою Крейчиковою.

Даяна Ястремська (№146 WTA) вийшла сенсаційно до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Дубаї.

21-річна українка, яка стартувала у кваліфікації, перемогла чешку Барбору Крейчикову (№3 WTA).

Дубай. Друге коло

Даяна Ястремська (Україна) - Барбора Крейчикова (Чехія) - 6:3, 7:6(3)

Це була друга особиста зустріч тенісисток, Даяна відновила паритет. Для Ястремської це третя перемога у кар'єрі над суперницями з топ-5 світового рейтингу.

За право зіграти у півфіналі турніру в Дубаї Даяна побореться з іншою представницею Чехії Маркетою Вондроушовою (№38 WTA), котра стала срібною призеркою Олімпіади-2020 у Токіо.

Раніше престижний турнір в Дубаї покинула Еліна Світоліна, котра з двома антирекордами програла швейцарській тенісистці.

Даяна Ястремська: кар'єра