Перша ракетка України програла швейцарській тенісистці.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№15 WTA) завершила виступи на турнірі WTA 500 у Дубаї.

На стадії 1/8 фіналу Еліна у двох сетах поступилася Жиль Тайхман зі Швейцарії (№35 WTA).

Дубай. Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) - Жиль Тайхман (Швейцарія) - 6:7(0), 2:6

Рахунок в особистих зустрічах тенісисток став 2:1 на користь Тайхман.

Зазначимо, що вперше у кар'єрі Світоліна не виграла жодного розіграшу на тай-брейку. Більше того, українка встановила ще один антирекорд: вона програла вперше у кар'єрі лакі-лузеру (спортсмен, який програє у кваліфікації, але потім вступає в основну сітку, як правило, коли інший учасник відмовляється від участі під час турніру через травму чи інші причини).

Еліна Світоліна: результати у минулому сезоні