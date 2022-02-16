Українська тенісистка Еліна Світоліна (№15 WTA) завершила виступи на турнірі WTA 500 у Дубаї.
На стадії 1/8 фіналу Еліна у двох сетах поступилася Жиль Тайхман зі Швейцарії (№35 WTA).
Дубай. Друге коло
Еліна Світоліна (Україна) - Жиль Тайхман (Швейцарія) - 6:7(0), 2:6
Рахунок в особистих зустрічах тенісисток став 2:1 на користь Тайхман.
Зазначимо, що вперше у кар'єрі Світоліна не виграла жодного розіграшу на тай-брейку. Більше того, українка встановила ще один антирекорд: вона програла вперше у кар'єрі лакі-лузеру (спортсмен, який програє у кваліфікації, але потім вступає в основну сітку, як правило, коли інший учасник відмовляється від участі під час турніру через травму чи інші причини).
Еліна Світоліна: результати у минулому сезоні
- У 2021 році Світоліна виграла лише один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.
- На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.
- За результатами сезону Світоліна вперше з 2016 року не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Крім того, вона вперше з 2017 року покинула топ-10 рейтингу WTA.
- Також, нагадаємо, Світоліна виступила на Олімпійських іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.