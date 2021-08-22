Ірина Геращенко / фото REUTERS
Українська легкоатлетка Ірина Геращенко виграла етап "Діамантової ліги" у стрибках у висоту. Змагання пройшли в Юджині, США.
У боротьбі за перше місце українка випередила американку Вашті Каннінгем.
Обидві суперниці взяли висоту 1,98 метра, але не змогли взяти 2,00. У підсумку переможниця визначалася в додаткових стрибках, і їй стала Геращенко.
Для Геращенко це перша перемога в кар'єрі на етапах "Діамантової ліги".
Ще одна українка Юлія Левченко посіла четверте місце, стрибнувши на 1,90 метра.
Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Магучіх на цьому етапі не виступала.
Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо Геращенко стала четвертою.