Ірина Геращенко стала найкращою в американському Юджині.

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко виграла етап "Діамантової ліги" у стрибках у висоту. Змагання пройшли в Юджині, США.

У боротьбі за перше місце українка випередила американку Вашті Каннінгем.

Обидві суперниці взяли висоту 1,98 метра, але не змогли взяти 2,00. У підсумку переможниця визначалася в додаткових стрибках, і їй стала Геращенко.

Для Геращенко це перша перемога в кар'єрі на етапах "Діамантової ліги".

Ще одна українка Юлія Левченко посіла четверте місце, стрибнувши на 1,90 метра.

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Магучіх на цьому етапі не виступала.

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо Геращенко стала четвертою.

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Автор: Антон Дудар