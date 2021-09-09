А ще одна представниця України фінішувала четвертою з особистим рекордом.

У швейцарському Цюріху відбувся черговий фінал Діамантової ліги 2021. Цього разу виступали жінки в бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Україна була представлена одразу двома спортсменками.

Анна Рижикова виграла бронзову медаль з результатом 53,70 секунди. А Вікторія Ткачук посіла четверту позицію з персональним рекордом - 53,76 с.

Золоту нагороду здобула Фемке Бол з Нідерландів - 52,80 с.

Діамантова ліга 2021. Фінал

1. Фемке Бол (Нідерланди) - 52,80

2. Шам'є Літтл (США) - 53,35

3. Анна Рижикова (Україна) - 53,70

4. Вікторія Ткачук (Україна) - 53,76

Нагадаємо, що 8 вересня Ярослава Магучіх та Марина Бех-Романчук у фіналі Діамантової ліги посіли друге й третє місце відповідно.

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Автор: Артем Будрін