Українські спортсмени завоювали 19 медалей і вперше в історії очолили командний залік.

Президент України Володимир Зеленський вітає високі здобутки українських спортсменів на ХХ зимових Дефлімпійських іграх, які проходять у Туреччині.

"Пишаємося Національною дефлімпійською збірною України! На ХХ зимових Дефлімпійських іграх у Туреччині наші спортсмени завоювали 19 медалей і вперше в історії очолили командний залік", - відзначив глава держави у мережі X.

Зокрема, українські лижники посіли перше місце, здобувши сім золотих, чотири срібні та дві бронзові медалі.

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"Вони двічі зайняли весь п’єдестал Дефлімпійських ігор. Фантастичне досягнення!" - наголосив Зеленський.

Крім того, свої перші медалі українська команда здобула також у керлінгу.

"Золото в командному заліку серед жінок, бронза в командному заліку серед чоловіків і золото в змішаному розряді – потужні результати", - підкреслив президент України.

Також він додав, що пишається також українськими шахістами, які вибороли срібло та бронзу.

"Аплодую нашій збірній і кожному нашому дефлімпійцю за те, що вони здобули таку важливу перемогу для нашої країни та продемонстрували всьому світові, що таке справжня українська воля до перемоги", - повідомив глава держави.

Олімпійські ігри у Франції - заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російські спортсмени не повинні бути представлені на літніх Олімпійських іграх у Франції – навіть якщо їм дозволять виступати лише під нейтральним білим прапором.

Як зазначив президент, Україна сподівається, що Франція у цьому питанні стане на сторону справедливості.

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