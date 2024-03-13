Президент України Володимир Зеленський вітає високі здобутки українських спортсменів на ХХ зимових Дефлімпійських іграх, які проходять у Туреччині.
"Пишаємося Національною дефлімпійською збірною України! На ХХ зимових Дефлімпійських іграх у Туреччині наші спортсмени завоювали 19 медалей і вперше в історії очолили командний залік", - відзначив глава держави у мережі X.
Зокрема, українські лижники посіли перше місце, здобувши сім золотих, чотири срібні та дві бронзові медалі.
"Вони двічі зайняли весь п’єдестал Дефлімпійських ігор. Фантастичне досягнення!" - наголосив Зеленський.
Крім того, свої перші медалі українська команда здобула також у керлінгу.
"Золото в командному заліку серед жінок, бронза в командному заліку серед чоловіків і золото в змішаному розряді – потужні результати", - підкреслив президент України.
Також він додав, що пишається також українськими шахістами, які вибороли срібло та бронзу.
"Аплодую нашій збірній і кожному нашому дефлімпійцю за те, що вони здобули таку важливу перемогу для нашої країни та продемонстрували всьому світові, що таке справжня українська воля до перемоги", - повідомив глава держави.
Олімпійські ігри у Франції - заява Зеленського
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російські спортсмени не повинні бути представлені на літніх Олімпійських іграх у Франції – навіть якщо їм дозволять виступати лише під нейтральним білим прапором.
Як зазначив президент, Україна сподівається, що Франція у цьому питанні стане на сторону справедливості.