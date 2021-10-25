Жіноча та чоловіча збірні України відібралися на літні Дефлімпійські ігри.

Дефлімпійська чоловіча збірна України здобула перемогу на чемпіонаті Європи з баскетболу, який пройшов у Пескарі, Італія.

Українці у фінальному поєдинку турніру перемогли збірну Росії з рахунком 60:44. Всього участь у турнірі брали 10 команд, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

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Склад збірної України: Павло Бондаренко (Дніпропетровська обл), Сергій Букін (Дніпропетровська обл), Дмитро Василенко (Дніпропетровська обл), Олександр Діденко (Дніпропетровська обл), Іван Дудар (Дніпропетровська обл), Олександр Кузнєцов (Донецька обл), Олександр Леванович (Дніпропетровська обл), Андрій Раус (Дніпропетровська обл), Павло Рязанцев (Дніпропетровська обл), Юрій Стрижевський (Дніпропетровська обл), Олександр Фоменко (Дніпропетровська обл), Кирило Яковлєв - (Дніпропетровська обл).

В аналогічному жіночому змаганні збірна України посіла п'яте місце серед семи команд-учасниць.

Обидві наші команди відібралися на літні Дефлімпійські ігри, які з 1 по 15 травня 2022 року проходитимуть у Бразилії.

Варто відзначити, що чоловіча команда слабочуючих "Інваспорт" з Дніпра бере участь у чемпіонаті України серед колективів Першої ліги – третього за рангом дивізіону. Донедавна вона виступала у Вищій лізі - другій за силою. Також дефлімпійці грають в аматорських змаганнях.

Автор: Володимир Медяник