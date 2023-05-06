Це її друга світова нагорода за цей рік.

Українка Марта Федіна стала срібною призеркою на Кубку світу з артистичного плавання. Вона виступала у сольному номері технічної програми світової першості, котра наразі відбувається в Монпельє.

Федіна отримала за свій виступ 263.3083 бала. До першого місця їй не вистачило трохи більше 18 балів.

Золото здобула Юкіко Інуї з Японії, бронза – в активі Іріс Тіо Касас з Іспанії.

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Кубок світу

Артистичне плавання

Соло, технічна програма

1. Юкіко Інуї (Японія) - 282.2583 бала

2. Марта Фєдіна (Україна) - 263.3083

3. Іріс Тіо Касас (Іспанія) - 254.6542

Відзначимо, що це перша медаль представниці України на другому етапі Кубка світу.

Нагадаємо, що у березні Федіна здобула золото на першому в історії етапі Кубка світу з артистичного плавання у Канаді. Тоді вона змагалася також в одиночній технічній програмі. Зокрема українка перемогла Юкіко Інуї, котра тоді посіла друге місце.

Додамо, що Марта Федіна раніше різко висловлювалася про росіян та білорусів та виступала проти їхнього допуску до міжнародних змагань. Зокрема вона заявила, що представників країн-терористів потрібно усунути від турнірів на все життя.

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