Медалістка Олімпіади Людмила Лузан продовжує успішно виступати на міжнародному рівні.

Українка Людмила Лузан завоювала золоту та бронзову медалі на Суперкубку Міжнародної федерації каное. Змагання пройшли в США.

Про це повідомляє Федерація каное України.

Лузан стала переможницею заїзду на 350 метрів в каное-одиночках. А бронзу вона завоювала на дистанції 1000 метрів.

Крім того, дві бронзові медалі в рамках Суперкубка на аналогічних дистанціях, але в змаганнях байдарочниць завоювала українка Марія Повх.

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Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо Лузан виграла срібло в каное-двійці з Анастасією Четверіковою, а також бронзу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Лузан несла прапор України на церемонії закриття Олімпійських ігор.

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Автор: Антон Дудар