Турнір в Сан-Дієго також покинула 21-річна українка Марта Костюк.

Колишня перша ракетка України Ангеліна Калініна завершила свої виступи на турнірі WTA 500 в американському Сан-Дієго.

Українка у другому колі в двох сетах програла титулованій чеській тенісистці Барборі Крейчиковій.

Cymbiotika San Diego Open. Друге коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Барбора Крейчикова (Чехія) – 3:6, 2:6

Відео дня

Матч тривав 1 годину 41 хвилину. Калініна за цей час виконала одну подачу навиліт, допустила 2 подвійні помилки, а також реалізувала 1 з 7 брейк-пойнтів.

Відзначимо, що це була третя зустріч тенісисток на корті. Рахунок в особистих зустрічах 3:0 на користь представниці Чехії.

Додамо, що у другому раунді турніру в Сан-Дієго свої виступи припинила ще одна представниця України - Марта Костюк. 21-річна тенісистка програла бразильянці Беатріс Хаддад Майї (5:7, 7:6, 2:6).

Примітно, що в 1/4 фіналу кривдниці українок зіграють між собою.

Турнір в Сан-Дієго стартував 11 вересня і триватиме до 16 вересня. Призовий фонд змагань становить понад 780 тисяч доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: