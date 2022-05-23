У першому колі турніру українка поступилася представниці США Елісон Ріск.

Українська тенісистка Даяна Ястремська стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції.

Наша спортсменка не змогла подолати перше коло, програвши представниці США Елісон Ріск. Американка розбила Ястремську за два сети.

Теніс. Ролан Гаррос. Перше коло

Даяна Ястремська ( Україна) - Елісон Ріск (США) - 3:6, 3:6

Матч тривав 1 годину 18 хвилин. Ястремська програла вже першу свою подачу і дозволила повести Ріск 2:0, після чого поєдинок був перерваний через дощ. Однак тривала перерва не пішла на користь українці і повернувшись на корт вона змінити ситуацію не змогла.

У підсумку українка програла суперниці в двох сетах 3:6, 3:6 і покинула Ролан Гаррос.

Відзначимо, що в цьому поєдинку Ястремська виконала один ейс і зробила відразу сім подвійних помилок.

Також Ролан Гаррос після першого кола покинула ще одна представниця України - Леся Цуренко. Вона зустрічалася з першою ракеткою світу з Польщі Ігою Швентек і зазнала розгромної поразки - 2:6, 0:6. Поєдинок тривав менше години.

Нагадаємо, в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції також зіграють Ангеліна Калініна і Марта Костюк.

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