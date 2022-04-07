Перемога дозволить Ястремській повернутися в топ-100 рейтингу WTA.

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу у другій грі на турнірі серії WTA 250 в колумбійській Боготі.

У другому колі українка впевнено розібралася з Сарою Еррані з Італії і пробилася в 1/4 фіналу турніру.

Даяна Ястремська - Сара Еррані - 6:3, 7:6

Поєдинок українки проти представниці Італії тривав 1 годину 30 хвилин.

У першому сеті Еррані повела з подвійним брейком 3:0, Даяні вдалося моментально перехопити ініціативу - вона виграла шість геймів поспіль, зробила три брейки і забрала партію, 6:3.

У другому сеті українка відігралася з рахунку 3:5 і врятувала два сетболи – 7: 3. Отже, перемога в двох сетах.

У наступному раунді Ястремська гратиме проти Лаури Пігоссі з Бразилії.

Вихід до чвертьфіналу дозволить їй повернутися в топ-100 світового рейтингу.

Даяна Ястремська: кар'єра