Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу у другій грі на турнірі серії WTA 250 в колумбійській Боготі.
У другому колі українка впевнено розібралася з Сарою Еррані з Італії і пробилася в 1/4 фіналу турніру.
Даяна Ястремська - Сара Еррані - 6:3, 7:6
Поєдинок українки проти представниці Італії тривав 1 годину 30 хвилин.
У першому сеті Еррані повела з подвійним брейком 3:0, Даяні вдалося моментально перехопити ініціативу - вона виграла шість геймів поспіль, зробила три брейки і забрала партію, 6:3.
У другому сеті українка відігралася з рахунку 3:5 і врятувала два сетболи – 7: 3. Отже, перемога в двох сетах.
У наступному раунді Ястремська гратиме проти Лаури Пігоссі з Бразилії.
Вихід до чвертьфіналу дозволить їй повернутися в топ-100 світового рейтингу.
Даяна Ястремська: кар'єра
- Перспективна українка займала найвище місце в рейтингу WTA за свою кар'єру в січні 2020 року - це була 21-а позиція. А ось в січні 2021 року Даяна здала позитивний допінг-тест і була відсторонена від виступів у спорті.
- Влітку 2021 року Ястремська була виправдана і їй дозволили повернутися у великий теніс.
- Всього за свою кар'єру Даяна виграла три титули WTA і три титули ITF.