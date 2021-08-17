Юрій Анікєєв став переможцем континентальної першості з шашок-64.

Українець Юрій Анікєєв, який цього року перемагав на Кубку світу в Анталії, став чемпіоном Європи з шашок-64.

Змагання проходили в Туреччині. У чоловічому турнірі брало участь 26 осіб.

Як повідомляє Sport.ua, після успішного чвертьфіналу проти росіянина Григорія Гетьманського у півфінальній партії Анікєєв пройшов Сергія Бєлошеєва, який після анексії Криму змінив громадянство з українського на російське.

У фіналі українець за рахунок перемоги у швидкій грі здолав багаторазового чемпіона світу з РФ Олександра Георгієва. У вирішальній партії росіянина влаштовувала нічия, але Анікєєв зумів взяти гору.

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"У півфіналі мене влаштовувала нічия з Бєлошеєвим. Якщо чесно, це був самий хвилюючий поєдинок турніру, так як в разі поразки можна було і в трійку не потрапити. Але вдалося пройти цей етап! У фінальному поєдинку за золото нічия влаштовувала вже мого суперника - Георгієва. На щастя, в додатковій швидкій програмі вдалося перемогти і стати чемпіоном Європи вдруге поспіль", - прокоментував свій успіх Анікєєв.

Бронзовим призером змагань став ще один українець Фелікс Шепель, який в дуелі за третє місце переміг Бєлошеєва.

А в жіночому турнірі срібну медаль завоювала українка Олена Коротка.

Шашки-64 - це змагання з шашок на 64-х клітинній дошці

Юрій Анікєєв: досягнення

Анікєєв ставав чемпіоном світу 2004 року (класика) і 2018 року (бліц) з бразильських шашок, чемпіоном світу в 2016 і 2020 роках з міжнародних шашок у швидкій програмі.

У 2019 році українець виграв чемпіонат Європи з російських шашок, а в 2005 році - в бліці з міжнародних шашок.

Автор: Антон Дудар