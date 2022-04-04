Стронгмен з України Олексій Новіков завоював титул найсильнішої людини Європи на змаганнях, які проходили в Лідсі (Великобританія).
Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України на своїй сторінці в Фейсбуці.
Новікову вдалося виграти дві вправи з п'яти, що дозволило йому виграти турнір. Олексій посів перше місце, набравши 52 бали.
Другим став шотландець Люк Столтмен, третім - грузин Костянтин Джанашіа.
На турнірі також виступав і другий українець Павло Кордіяк. Йому вдалося набрати 37 очок, що дозволило йому опинитися на четвертій позиції.
Під час нагородження Новіков заявив, що дуже радий своїй перемозі і звернувся до залу з проханням вшанувати пам'ять українців, які загинули у війні проти російських загарбників.
"Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо. Ми найсильніші, запам'ятайте це. Ми будемо найбільш квітучою країною на планеті. Ми будемо жити дуже добре. Я вам це обіцяю. Я багато подорожую і знаю, що Україна - це дійсно найкраща країна. Не хочу ніде жити, крім України. Слава Україні!
Це свято пройшло дуже весело і здорово, але зараз в Україні війна. Будь ласка, зробіть це для мене. Вшануйте хвилиною мовчання всіх загиблих", - сказав Новіков.
Додамо, що на початку березня Олексій Новіков посів друге місце на змаганнях в США і виграв 100 тисяч доларів. Всі зароблені кошти стронгмен пожертвував на допомогу ЗСУ.
Олексій Новіков: досягнення
- У 2020-му виграв титул найсильнішої людини світу, повторивши рекорд ісландця Йоуна Паудля Сігмарссона, який в 1984 році став наймолодшим переможцем конкурсу.
- Він також встановив рекорд змагання в тязі - 537,5 кг - і став другим українцем, який ставав переможцем World Strongest Man.
- Чотири рази поспіль (2016-2019) Новіков отримував титул "Найсильнішої людини України".