Олексій Новіков став переможцем змагання "Ігри гігантів".

Стронгмен з України Олексій Новіков завоював титул найсильнішої людини Європи на змаганнях, які проходили в Лідсі (Великобританія).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України на своїй сторінці в Фейсбуці.

Новікову вдалося виграти дві вправи з п'яти, що дозволило йому виграти турнір. Олексій посів перше місце, набравши 52 бали.

Другим став шотландець Люк Столтмен, третім - грузин Костянтин Джанашіа.

На турнірі також виступав і другий українець Павло Кордіяк. Йому вдалося набрати 37 очок, що дозволило йому опинитися на четвертій позиції.

Під час нагородження Новіков заявив, що дуже радий своїй перемозі і звернувся до залу з проханням вшанувати пам'ять українців, які загинули у війні проти російських загарбників.

"Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо. Ми найсильніші, запам'ятайте це. Ми будемо найбільш квітучою країною на планеті. Ми будемо жити дуже добре. Я вам це обіцяю. Я багато подорожую і знаю, що Україна - це дійсно найкраща країна. Не хочу ніде жити, крім України. Слава Україні!

Це свято пройшло дуже весело і здорово, але зараз в Україні війна. Будь ласка, зробіть це для мене. Вшануйте хвилиною мовчання всіх загиблих", - сказав Новіков.

Додамо, що на початку березня Олексій Новіков посів друге місце на змаганнях в США і виграв 100 тисяч доларів. Всі зароблені кошти стронгмен пожертвував на допомогу ЗСУ.

Олексій Новіков: досягнення