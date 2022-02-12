Найкращий результат серед українців показав Дмитро Підручний.

У суботу, 12 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні завершився чоловічий спринт.

Переможцем гонки став норвезький біатлоніст Йоханнес Бо. Срібну медаль завоював француз Кентен Фійон Майє. Трійку призерів замкнув ще один норвежець - Тар'єй Бо.

Україну в чоловічому спринті представляли чотири біатлоністи: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Відразу двом українцям вдалося забігти в топ-15. Дмитро Підручний і Артем Прима не закрили по одній мішені на стрільбі стоячи і зайняли відповідно 13 і 15 місця.

Дудченко і Цимбал не впоралися з першим вогневим кордоном: Антон заробив два кола штрафу і в підсумку замкнув топ-60, забравши останню путівку в персьют, а Богдан виклопотав 450 зайвих метрів дистанції і завершив виступ в особистих гонках Олімпіади.

Результати гонки:

1. Йоханнес Тінгнес Бо (0+1) 24:00,4

2. Кантен Фійон Майє (1+0) +25,5

3. Тар'єй Бо (0+1) + 38,9

...

13. Дмитро Підручний (0+1) +1:18,6

15. Артем Прима (0+1) +1:19,4

60. Антон Дудченко (2+0) +2: 51,2

66. Богдан Цимбал (3+0) +2: 58,6

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