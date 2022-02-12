У суботу, 12 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні завершився чоловічий спринт.
Переможцем гонки став норвезький біатлоніст Йоханнес Бо. Срібну медаль завоював француз Кентен Фійон Майє. Трійку призерів замкнув ще один норвежець - Тар'єй Бо.
Україну в чоловічому спринті представляли чотири біатлоністи: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.
Відразу двом українцям вдалося забігти в топ-15. Дмитро Підручний і Артем Прима не закрили по одній мішені на стрільбі стоячи і зайняли відповідно 13 і 15 місця.
Дудченко і Цимбал не впоралися з першим вогневим кордоном: Антон заробив два кола штрафу і в підсумку замкнув топ-60, забравши останню путівку в персьют, а Богдан виклопотав 450 зайвих метрів дистанції і завершив виступ в особистих гонках Олімпіади.
Результати гонки:
1. Йоханнес Тінгнес Бо (0+1) 24:00,4
2. Кантен Фійон Майє (1+0) +25,5
3. Тар'єй Бо (0+1) + 38,9
...
13. Дмитро Підручний (0+1) +1:18,6
15. Артем Прима (0+1) +1:19,4
60. Антон Дудченко (2+0) +2: 51,2
66. Богдан Цимбал (3+0) +2: 58,6
Олімпіада-2022: головне
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