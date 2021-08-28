Ще один український атлет, який виступав у цій же дисципліні зупинився за крок до п'єдесталу.

Український легкоатлет Роман Данилюк посів друге місце у метанні ядра у класі F12 на Паралімпіаді в Токіо.

Данилюк штовхнув ядро на 16.53 метри та став другим.

Це вже чотирнадцяте "срібло" для нашої країни. Данилюк поступився лише іспанцю Кім Лопесу Гонсалесу. Переможець встановив світовий рекорд.

Трійку лідерів з особистим найкращим результатом замкнув Елбек Султанов з Узбекистану.

Читайте такожУкраїнська плавчиня стала чемпіонкою Паралімпіади в ТокіоЩе один український атлет, який виступав у цій же дисципліні зупинився за крок до п'єдесталу. Володимир Пономаренко завершив змагання з результатами 14,96, його випередив учасник з Узбекистану Елбек Султанов.

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо: головне

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня.

Україну на змаганнях представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше представництво в Україні в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри: підсумки третього дня змагань для України.

Автор: Яна Ставська