На Олімпійських іграх у Парижі Україну представляли пʼять гімнастів, двоє з них пішли.

Збірна України зі спортивної гімнастики перед Чемпіонатом Європи залишилася з двома спортсменами зі складу Олімпійських ігор в Парижі. На ОІ-2024 нашу країну представляли пʼять гімнастів.

Про це пише "Суспільне Спорт". Зі складу збірної, яка виступала на Олімпійських іграх, пішли вже двоє спортсменів. Ілля Ковтун почав процес зміни українського громадянства на хорватське. Водночас Ігор Радівілов оголосив про завершення карʼєри і став тренером жіночої збірної України зі спортивної гімнастики. Збірна втратила також Радомира Стельмаха.

Своєю чергою, Олег Верняєв поки що не розпочав сезон на міжнародному рівні.

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"У нас троє пішли з олімпійської команди – залишилися лише Верняєв і Чепурний. В Олега зараз такий стан, що була травма, потім перехворів важко. І лише зараз ми починаємо щось робити", – розповів тренер збірної Геннадій Сартинський.

"Суспільне" зазначає, що Стельмаха не було в проєкті наказу Мінмолодіспорту на 2025 рік. Проте карʼєру він не завершив, зауважив тренер.

"Радомир Стельмах? Ні, [не закінчив кар'єру], він лише починає. Наскільки я розумію, він тренується десь у Німеччині. Я поки нічого не чув. Зараз буде чемпіонат Європи. Якщо хтось щось хоче, то раніше ми зв'язувалися, робили збори спільні з тренером. Його [Стельмаха] тренера зараз немає. Я думаю, він тренується в Німеччині", – каже Сартинський.

Станом на зараз Назар Чепурний – єдиний український гімнаст, який виборював нагороди рівня Кубка світу у новому сезоні. На його рахунку чотири медалі.

"Чепурний виступає за нашу країну і зараз перебуває в Катарі з командою. От на кого нам треба сподіватися. Треба нам вже зовсім нову команду робити. Отут треба думати, як це зробити, що для цього треба, аби ми могли у цьому циклі потрапити командою на Олімпійські ігри", – додав Сартинський.

Посилити збірну потенційно може Володимир Головін. 14-річний спортсмен виборов шість золотих медалей на Гімназіаді на початку квітня. Проте інтегрувати його в склад української збірної можна буде не раніше 2028 року.

На сезон-2025 своїм головним завданням тренер бачить створення команди, яка б могла показати результати у 2026 році, адже саме тоді розпочнеться відбірковий цикл на Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі.

"Гарну команду ми зараз робити не будемо. Цього року ще не має відбіркових на Олімпіаду змагань. Ми за цей рік повинні створити команду, щоб її підготувати на наступний рік і там вже показувати результат. Бо так це не робиться, з молодих хлопців", – констатував Геннадій Сартинський.

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