Матч-реванш відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі".

Стала відома дата матчу-реваншу між українським боксером, чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Про це повідомило The Ring.

За даними видання, бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 12 липня на лондонському стадіоні "Вемблі ".

Зазначається, що наразі сторони узгоджують деталі щодо цього поєдинку.

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Усик зустрічався на рингу з Дюбуа у серпні 2023 року. Тоді український боксер здобув перемогу над британцем. Нокаутувавши британця, Усик вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі і зберіг усі 5 своїх чемпіонських поясів.

Олександр Усик: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно Усик заявив, що заради миру в Україні готовий віддати президенту США Дональду Трампу всі свої чемпіонські пояси. Так він відреагував на ситуацію зі спеціальним поясом WBC, який був подарований спочатку президенту України Володимиру Зеленському, а незабаром передарований Трампу, під час зустрічі в Білому домі.

Нещодавно повідомлялося, за якої умови може відбутися "мегабій" Усик – Дюбуа. Британський промоутер Френк Воррен заявив, що якщо чемпіон IBF Даніель Дюбуа здобуде перемогу у поєдинку проти Джозефа Паркера, то наступним його суперником стане український чемпіон Олександр Усик.

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