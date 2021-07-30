Збірна України після семи днів Олімпіади в Токіо завоювала чотири бронзові медалі і встановила особистий антирекорд.
Про це повідомляє XSport.
Це перший випадок в історії, коли за перший тиждень літньої Олімпіади Україна не змогла завоювати жодного золота чи срібла.
У Токіо за перший тиждень українська збірна виграла на одну медаль більше, ніж за аналогічний період на Олімпіаді в Ріо. Але при цьому за підсумками першого тижня Олімпіади-2016 в активі нашої збірної було відразу дві срібні нагороди.
До Олімпійських ігор в Ріо за перший тиждень змагань Україна вигравала як мінімум дві золоті медалі.
Нагадаємо, що положення команди в медальному заліку залежить в першу чергу від кількості золотих нагород, потім - від срібних, а бронзові враховуються в останню чергу.
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На цей час у медальному заліку ОІ-2020 Україна посідає 58-е місце.
Україна на Олімпійських іграх
- Рекорд за кількістю медалей Україна встановила на своїй першій Олімпіаді в Атланті - 23 нагороди, з яких 9 були золотими.
- Антирекорд за загальною кількістю медалей (11) і золотих нагород (2) був встановлений в Ріо.
- Всього на літніх Олімпіадах на даний момент Україна завоювала 123 медалі.
- На Олімпійські ігри в Токіо було заявлено рекордно низьку кількість українських спортсменів - 157.