Вихованці одеської спортшколи "Крижинка" фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль посіли третє місце у фіналі юніорського Гран прі з фігурного катання в Японії.

Це перша українська нагорода у фіналі турніру за 26 років і всього друга в історії танців на льоду для України. Нагадаємо, попереднього разу на пʼєдестал також за бронзовою медаллю сходив дует українців у фіналі сезону 1999/2000 - Христина Кобаладзе та Олег Войко.

Підгайна і Коваль пройшли у фінальну частину сезону завдяки перемогам на етапах у Туреччині та Польщі, де вони брали перші місця.

У фіналі пара впевнено стартувала з ритмічним танцем і показала другий результат.

"Загалом за підсумками двох виступів наш танцювальний дует набрав 156.22 балів. У ритмічному танці українці були другими (63.43 бала), а у довільному посіли четверте місце (92.79 бала)", - йдеться у повідомленні Міністерства молоді та спорту України.

