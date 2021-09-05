Україна посіла підсумкове шосте місце в медальному заліку Паралімпіади в Токіо

98 медалей - це другий результат в історії паралімпійської збірної України.

На Паралімпійських іграх у Токіо завершилася змагальна програма. У заключний день Паралімпіади-2020 збірна України не завоювала нагород і завершила виступи на шостому місці в медальному заліку. На рахунку збірної України 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Від підсумкового потрапляння до п'ятірки найкращих Україну відокремила одна золота медаль. За загальною кількістю медалей (98) українська збірна посіла п'яте місце. Читайте також Вже 98 нагород: підсумки одинадцятого дня Паралімпіади для України, медальний залік Україна на Паралімпіаді в Токіо: головне Паралімпіада проходила з 24 серпня. Церемонія закриття Ігор відбудеться 5 вересня.

Україну на змаганнях представляли 143 спортсмена в 15 видах спорту.

Український плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади.

98 медалей - це другий результат в історії Паралімпійських ігор для України після ігор в Ріо (117 медалей).

Вперше з 2004 року українська збірна не змогла потрапити до топ-5 медального заліку Паралімпіади (включаючи як літні, так і зимові Ігри). Автор: Антон Дудар

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