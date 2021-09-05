Україна завоювала 24 золоті медалі / фото REUTERS

На Паралімпійських іграх у Токіо завершилася змагальна програма. У заключний день Паралімпіади-2020 збірна України не завоювала нагород і завершила виступи на шостому місці в медальному заліку.

На рахунку збірної України 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових.

Від підсумкового потрапляння до п'ятірки найкращих Україну відокремила одна золота медаль.

За загальною кількістю медалей (98) українська збірна посіла п'яте місце.

Медальний залік Олімпіади-2020 / УНІАН

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Україна на Паралімпіаді в Токіо: головне

  • Паралімпіада проходила з 24 серпня. Церемонія закриття Ігор відбудеться 5 вересня.
  • Україну на змаганнях представляли 143 спортсмена в 15 видах спорту.
  • Український плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади.
  • 98 медалей - це другий результат в історії Паралімпійських ігор для України після ігор в Ріо (117 медалей).
  • Вперше з 2004 року українська збірна не змогла потрапити до топ-5 медального заліку Паралімпіади (включаючи як літні, так і зимові Ігри).

Автор: Антон Дудар