Україна завоювала 24 золоті медалі / фото REUTERS
На Паралімпійських іграх у Токіо завершилася змагальна програма. У заключний день Паралімпіади-2020 збірна України не завоювала нагород і завершила виступи на шостому місці в медальному заліку.
На рахунку збірної України 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових.
Від підсумкового потрапляння до п'ятірки найкращих Україну відокремила одна золота медаль.
За загальною кількістю медалей (98) українська збірна посіла п'яте місце.
Медальний залік Олімпіади-2020 / УНІАН
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Україна на Паралімпіаді в Токіо: головне
- Паралімпіада проходила з 24 серпня. Церемонія закриття Ігор відбудеться 5 вересня.
- Україну на змаганнях представляли 143 спортсмена в 15 видах спорту.
- Український плавець Максим Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади.
- 98 медалей - це другий результат в історії Паралімпійських ігор для України після ігор в Ріо (117 медалей).
- Вперше з 2004 року українська збірна не змогла потрапити до топ-5 медального заліку Паралімпіади (включаючи як літні, так і зимові Ігри).