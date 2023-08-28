Аварія за участю декількох автомобілів трапилася в канадській провінції Онтаріо.

У віці 31 року загинула відома канадська фігуристка Александра Пол, яка брала участь в Олімпійських іграх 2014 року.

Як повідомляє CBC.ca, колишня спортсменка трагічно загинула у масштабній аварії за участю семи автомобілів, яка трапилася в канадській провінції Онтаріо.

Повідомляється, що вантажівка втратила керування і врізалася в ряд машин, що стояли на узбіччі. Александра Пол перебувала в одному з цих автомобілів разом зі своїм 10-місячним сином.

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31-річна фігуристка померла на місці, а її сина, який сидів на задньому сидінні, доставили в лікарню з різними травмами. Життю дитини нічого не загрожує.

Додамо, що Александра Пол танцювала на льоду в парі з Мітчеллом Ісламом, з яким вони одружилися в 2021 році.

Пол і Іслам є срібними призерами юніорського чемпіонату світу 2010 року. Також вони виступали на двох чемпіонатах світу і стали призерами змагань серії ISU Challenger. На зимовій Олімпіаді-2014 вони посіли 18-е місце.

Спортивну кар'єру подружжя завершило в 2016 році. У 2022 році у них народився син Чарлі.

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