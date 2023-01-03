55-річний американець впав зі снігохода під час крутого спуску.

У понеділок, 2 січня, в штаті Юта (США) загинув легендарний ралійний гонщик Кен Блок. Йому було 55 років, у нього залишилася дружина та троє дітей.

Про трагедію повідомила команда Блока Hoonigan Racing Division.

"Із глибоким жалем ми можемо підтвердити, що Кен Блок загинув у результаті аварії на снігоході. Кен був першопроходцем і легендою. Нам буде неймовірно його не вистачати", - йдеться в заяві.

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За інформацією поліції, знаменитий автогонщик впав зі снігохода під час крутого спуску і загинув від отриманих травм. Його снігохід перекинувся і приземлився прямо на нього.

Відзначається, що Блок їхав у складі групи, але в момент аварії був один. Офіційну причину його загибелі встановлять медичні служби.

"Водій Кеннет Блок, 55-річний чоловік з Парк-Сіті, штат Юта, їхав на снігоході по крутому схилу, коли снігохід перекинувся і приземлився на нього. Він був оголошений мертвим на місці події. Пан Блок їхав з групою, але був сам, коли сталася аварія.

Офіс державної медичної експертизи встановить офіційну причину смерті.

Ми засмучені новиною про втрату Кеннета, і наші серця з його родиною та друзями глибоко похитнулися. Ми дякуємо всім нашим першим особам, які надали допомогу", - сказано в заяві Офісу шерифа округу Васатч (штат Юта) в Facebook.

Кен Блок: чим відомий

Кен Блок брав участь у різних видах спорту, включаючи скейтбординг, сноубординг, Мотокрос, ралі та ралі-крос.

Він є одним із засновників компанії DC Shoes, що виробляє спортивне взуття для скейтбордистів.

Блок розпочав свою ралійну кар'єру в 2005 році разом з командою Vermont SportsCar. Гонщик брав участь у чемпіонаті світу з ралі і завоював кілька медалей з ралі-кросу.

Найбільше Блок запам'ятався серією відео Gymkhana - виду автоспорту, в якому надзвичайно складний гоночний трек потрібно пройти за найкоротший час.

Крім того, він є гонщиком в серії комп'ютерних ігор Colin McRae Rally і в аркадних автосимуляторах Need For Speed і Forza Horizon 4.

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