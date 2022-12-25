Адель Сантана Менді став учасником перестрілки в Марселі.

Напередодні Різдва у Франції загинув 22-річний нападник клубу "Обань", який виступає в четвертому за силою дивізіоні країни - Адель Сантана Менді.

Трагічну новину повідомила прес-служба футбольного клубу.

"ФК "Обань" з глибоким сумом дізнався про трагічну загибель Аделя Сантани Менді.

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Він назавжди залишиться одним з нас. Всі наші думки і співчуття звернені до його сім'ї", - йдеться в заяві клубу в Твіттері.

За інформацією видання BFM Marseille, Менді став учасником перестрілки в одному з районів Марселя в п'ятницю, 23 грудня. Футболіст отримав поранення несумісне з життям. На місці злочину було виявлено 27 гільз.

Зазначається, що спортсмен помер у лікарні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в цьому місці банди наркоторговців часто ведуть перестрілки за точки збуту забороненої продукції.

22-річний Менді є вихованцем "Марселя", за який грав з 2016 по 2018 роки. За свою кар'єру Адель грав також у чемпіонатах Андорри та Англії.

У поточному сезоні французький гравець провів 11 матчів за "Обань" у всіх турнірах, забивши один гол.

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